Hamas divulga vídeo de refém israelense na Faixa de Gaza Omri Mirane aparece em gravação pedindo por libertação JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 00h48 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h48 )

Hamas divulga imagens de refém israelense sequestrado há mais de um ano e meio na Faixa de Gaza

O grupo Hamas divulgou um vídeo de Omri Mirane, um refém israelense sequestrado na Faixa de Gaza há mais de um ano e meio. No vídeo, Mirane, de 48 anos, pede para ser libertado. A família de Omri não autorizou a divulgação das imagens e expressou tristeza pela situação, mas afirmou que ele é forte e resistirá.

A divulgação faz parte de uma série de vídeos de reféns mantidos na região palestina, uma prática que o governo de Israel classifica como terrorismo psicológico. Atualmente, Israel exige a libertação de 59 reféns sob custódia do Hamas. Em um discurso no Dia da Memória do Holocausto, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu comparou o Hamas aos nazistas, afirmando que ambos desejam destruir o povo judeu.

Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, culpou o Hamas por prolongar o conflito ao não liberar os reféns.

Assista em vídeo - Hamas divulga imagens de refém israelense sequestrado há mais de um ano e meio na Faixa de Gaza

