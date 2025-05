Hamas divulga vídeo de reféns israelenses sequestrados em Gaza Reféns foram capturados durante festival de música em outubro de 2023 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/05/2025 - 00h36 (Atualizado em 11/05/2025 - 00h36 ) twitter

Terroristas do Hamas divulgam novo vídeo de reféns israelenses na Faixa de Gaza

Um novo vídeo divulgado pelo Hamas mostra dois reféns israelenses que estão na Faixa de Gaza desde o ataque ocorrido em 7 de outubro. Os reféns, Elkana Bohbot, de 35 anos, e Yosef-Haim Ohana, de 25, foram sequestrados durante um festival de música. O Exército de Israel informou que ainda há dezenas de reféns mantidos em Gaza.

As famílias dos reféns permitiram a divulgação do vídeo, que mostra Bohbot deitado e Ohana sentado, com a cabeça raspada, falando sobre a condição debilitada de Bohbot e apelando pela libertação dos reféns e o fim do conflito. Israel considera o vídeo uma manobra de guerra psicológica do Hamas para pressionar por um cessar-fogo.

As forças israelenses intensificaram as operações na Faixa de Gaza, atacando mais de 60 alvos terroristas e concentrando ações em um bairro específico, embora combates esporádicos ocorram em toda a região. Na madrugada, nove militares israelenses ficaram feridos após uma explosão no norte de Gaza.

