Israel intercepta ataque contra o maior aeroporto do país nesta sexta (9)

As Forças de Defesa de Israel interceptaram, nesta sexta (9), um ataque contra o maior aeroporto do país. O foguete foi lançado do Iêmen pelos rebeldes Houthis. O grupo assumiu o atentado e confirmou que o alvo era o Aeroporto Ben Gurion. Foi o segundo ataque ao aeroporto nesta semana. No último domingo (4), um míssil atingiu uma área próxima ao estacionamento.



