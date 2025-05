Autoridades tentam capturar elefante-marinho de regiões polares encontrado no litoral da Bahia

Nos últimos dias, um elefante-marinho, de uma espécie típica das regiões polares, foi flagrado no litoral da Bahia chamando a atenção por onde passa. Segundo especialistas, o animal deve ter se perdido do grupo. O animal chama a atenção pelo tamanho. Segundo especialistas, o elefante-marinho é de uma espécie de foca, considerada a maior do mundo. De acordo com biólogos do Instituto Mamíferos Aquáticos, o animal deve ser resgatado e passar por avaliação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!