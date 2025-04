Helicóptero cai no Rio Hudson deixando seis mortos em Nova York Três crianças de uma família espanhola estão entre as vítimas fatais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 00h08 (Atualizado em 11/04/2025 - 00h08 ) twitter

Três crianças estão entre as seis vítimas de queda de helicóptero no rio Hudson, em Nova York

Um helicóptero modelo Bell 206 caiu no Rio Hudson, próximo ao túnel Holland, em Nova York, resultando na morte de seis pessoas, incluindo três crianças de uma família de turistas da Espanha. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira e foi precedido por um forte estrondo, segundo testemunhas. Vídeos nas redes sociais capturaram o momento da queda e partes do helicóptero atingindo a água.

A Guarda Costeira, a polícia local e o corpo de bombeiros foram mobilizados rapidamente para o resgate. A aeronave permaneceu parcialmente submersa por horas após o incidente, aguardando a liberação das autoridades para ser retirada da água por um barco guindaste. As investigações sobre as causas do acidente estão a cargo do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes.

Este evento é considerado o mais grave na região desde 2009, quando uma colisão entre um avião e um helicóptero de turismo no mesmo rio resultou em nove mortes. No acidente atual, o piloto e outros dois adultos também estavam a bordo, mas não resistiram aos ferimentos, apesar de dois terem sido inicialmente resgatados com vida e levados para hospitais locais.

