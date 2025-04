Esquema entre as duas maiores facções do país envolve bancos digitais e empresas de fachada

A polícia do Rio de Janeiro descobriu um esquema financeiro entre as duas maiores facções criminosas do país. A estrutura montada para lavar o dinheiro do tráfico envolvia a criação de bancos digitais e empresas de fachada. Em apenas um ano, as transações movimentaram R$ 6 bilhões. Os agentes foram às ruas para fazer buscas em 46 endereços no Rio e em São Paulo. Eles prenderam um empresário suspeito de envolvimento no esquema. Thiago Ferreira já era procurado por organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e operação de instituição financeira ilegal. Segundo os investigadores, o núcleo financeiro do Comando Vermelho se uniu ao PCC para lavar o dinheiro do tráfico. No centro do Rio, uma mulher foi presa na comunidade do Fallet. Os agentes ainda apreenderam um fuzil e uniforme semelhante ao usado pelas forças de segurança.



