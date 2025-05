Homem confessa feminicídio e ocultação de cadáver em Osasco Crime ocorreu na Grande São Paulo; suspeito foi preso com o irmão JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 00h20 (Atualizado em 23/05/2025 - 00h20 ) twitter

Homem é preso por assassinar a ex-mulher e jogar o corpo no rio em Osasco (SP)

No ano passado, o Brasil registrou uma média de quatro feminicídios por dia. Em Osasco, um homem foi preso sob acusação de assassinar a ex-mulher e jogar seu corpo no Rio Tietê. A polícia, com ajuda dos bombeiros, iniciou as buscas na ponte que liga Barueri a Carapicuíba.

Amanda de Almeida, promotora de eventos de 32 anos, desapareceu na última segunda-feira. A investigação identificou o ex-marido como principal suspeito; ele confessou o crime na delegacia. Imagens mostram o momento em que ele e o irmão colocam o corpo no porta-malas do carro antes de jogá-lo no rio. Ambos foram detidos por feminicídio e ocultação de cadáver.

Amanda e Carlos Eduardo Ribeiro, de 35 anos, foram casados por 16 anos e tinham três filhos. A separação ocorreu há dois meses; segundo a família da vítima, ele não aceitava o término do relacionamento. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam 1467 casos de feminicídio em 2024.

Em outro caso em Santos, um homem invadiu uma clínica médica e matou a esposa na frente da filha. A polícia realizou a reconstituição do crime com a participação do PM Samir Carvalho, preso após a morte de Amanda Carvalho, e outras sete testemunhas. Muitas vítimas não denunciam agressões devido à vulnerabilidade; é importante registrar ocorrências para evitar desfechos trágicos.

