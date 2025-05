Homem é preso no RJ por enviar anabolizantes pelos Correios Francisco José liderava quadrilha que faturou R$ 10 milhões em um ano JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 22h16 (Atualizado em 01/05/2025 - 22h16 ) twitter

Homem é preso no RJ ao tentar despachar pelos Correios anabolizantes e remédios sem receita

No Rio de Janeiro, Francisco José de Souza Ferreira Júnior foi preso em flagrante em uma agência dos Correios enquanto tentava despachar anabolizantes e medicamentos sem prescrição médica. Ele é suspeito de liderar uma quadrilha que movimentou R$ 10 milhões em um ano, enviando produtos para compradores de nove estados brasileiros.

As investigações começaram no fim do ano passado após os Correios identificarem pacotes suspeitos enviados por Francisco. Segundo a polícia, ele realizava até três remessas diárias que podiam render aproximadamente R$ 15 mil cada. Para evitar ser descoberto, Francisco registrava os pacotes como itens inofensivos e usava CPFs de terceiros.

Os produtos ilegais vinham do Paraguai e do México e eram manipulados em uma comunidade controlada pelo tráfico. Francisco enfrenta acusações de falsificação, comercialização ilegal de produtos medicinais e falsidade ideológica. As autoridades continuam investigando para identificar todos os envolvidos na rede criminosa.

