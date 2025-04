Homem é preso por anunciar fuzil em grupo de mensagens na zona norte de São Paulo Alexandre Rodrigues Pereira da Silva foi detido com armas em casa; polícia investiga origem JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 00h29 (Atualizado em 10/04/2025 - 00h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem que tentava vender fuzil em grupo de mensagens é preso na zona norte de São Paulo

Na zona norte de São Paulo, Alexandre Rodrigues Pereira da Silva foi preso em flagrante após uma investigação revelar que ele tentava vender um fuzil em um grupo de mensagens. Durante uma operação policial, diversas armas e munições foram encontradas escondidas em sua residência.

A polícia iniciou a investigação após o suspeito anunciar a venda do fuzil no grupo de mensagens. O celular dele foi apreendido para análise das conversas, enquanto as autoridades buscam determinar a origem das armas, todas fabricadas no Brasil e possivelmente roubadas. A defesa do suspeito não quis se manifestar sobre o caso.

Assista em vídeo - Homem que tentava vender fuzil em grupo de mensagens é preso na zona norte de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!