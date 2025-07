Homem morre em queda de asa delta em Caraguatatuba (SP) Acidente fatal ocorreu sem equipamento de segurança no litoral paulista JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 00h04 (Atualizado em 15/07/2025 - 00h04 ) twitter

Minuto JR: Homem de 54 anos morre na queda de uma asa delta em Caraguatatuba, em SP

Um homem de 54 anos morreu após cair de uma asa delta em Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Testemunhas afirmaram que ele não usava equipamento de segurança adequado durante a queda, que ocorreu de uma altura de quase 50 metros.

No Rio Grande do Sul, um incêndio em um silo de armazenamento de grãos foi controlado após dois dias. As causas ainda são desconhecidas, e não houve feridos.

Em Florianópolis, um turista americano foi resgatado após ser arrastado por uma forte correnteza em uma praia local. O homem de 65 anos foi levado ao hospital e está fora de perigo.

Em Blumenau, Santa Catarina, um shopping foi esvaziado devido ao rompimento de uma tubulação de gás durante obras no local. O incidente causou a interdição temporária do trânsito na BR-470, mas não houve feridos.

