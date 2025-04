Homem suspeito de abuso infantil é preso em São Paulo Gabriel Silva Dionízio, de 32 anos, é investigado por produzir pornografia infantil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 23h22 (Atualizado em 11/04/2025 - 23h22 ) twitter

Homem que trabalha com festas para crianças é investigado por abuso sexual e pornografia infantil

Um homem de 32 anos foi preso em São Paulo sob suspeita de produzir e compartilhar pornografia infantil. Gabriel Silva Dionízio trabalhava em eventos infantis e é investigado também por abuso sexual de menores. Ele teria gravado vídeos com duas meninas, filhas de uma amiga. A prisão ocorreu após alertas de empresas de tecnologia sobre atividades suspeitas online.

A polícia encontrou material comprometedor em um dos celulares do suspeito, indicando que ele não apenas baixou ou compartilhou conteúdo existente, mas também criou novos vídeos. A proximidade do suspeito com as famílias das vítimas dificultou a revelação dos crimes, já que ele era uma pessoa de confiança.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram um aumento significativo nos crimes contra menores no país, com um crescimento de 30% em geral e 42% especificamente em pornografia infantil. As penas para crimes desse tipo variam de 8 a 15 anos de prisão.

