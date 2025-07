Hugo Motta critica polarização política sobre IOF e diz buscar diálogo Presidente da Câmara destaca impacto do imposto e abertura para conversas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 22h24 (Atualizado em 04/07/2025 - 22h24 ) twitter

Exclusivo: Motta critica polarização política em torno do IOF e se diz aberto ao diálogo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, em entrevista à RECORD Europa, criticou a polarização política em torno do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e destacou a abertura do Congresso para o diálogo com o governo. A entrevista ocorreu antes da suspensão dos decretos pelo ministro Alexandre de Moraes.

Motta afirmou que a visão de que o IOF afeta apenas as classes mais ricas é enganosa. Ele explicou que o imposto tem um impacto amplo na economia nacional, influenciando a inflação e aumentando os custos para micro e pequenos empreendedores. Ele ressaltou a importância de uma parceria construtiva entre o Executivo e o Legislativo para o desenvolvimento do país.

O presidente da Câmara também mencionou que o aumento de impostos não conta com o apoio do Congresso e que é necessário evitar a polarização social em um cenário já instável no Brasil.

