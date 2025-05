Hugo Motta recorre ao STF para garantir suspensão de processo contra Ramagem Câmara dos Deputados aprovou a suspensão da ação penal na última semana JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 22h46 (Atualizado em 13/05/2025 - 22h46 ) twitter

Hugo Motta recorre ao STF para garantir a suspensão do processo contra Alexandre Ramagem

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal buscando assegurar a validade da votação que suspendeu o processo contra o deputado Alexandre Ramagem. Motta deseja que o plenário do STF analise o caso.

Na última semana, a Câmara dos Deputados aprovou a suspensão da ação penal contra Ramagem. No entanto, a Primeira Turma do Supremo decidiu manter a análise de três das cinco acusações que pesam contra o deputado, as quais estão relacionadas a uma suposta tentativa de golpe de Estado. Ramagem nega qualquer envolvimento nos crimes atribuídos a ele.

Assista em vídeo - Hugo Motta recorre ao STF para garantir a suspensão do processo contra Alexandre Ramagem

