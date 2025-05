Ibovespa atinge nova máxima histórica com alta de 0,32% Queda de 0,25% no dólar, cotado a R$ 5,65, acompanha movimentação do mercado JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 22h16 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h16 ) twitter

Ibovespa bate novo recorde de pontos após alta de 0,32% nesta segunda (19)

A Bolsa de Valores de São Paulo registrou um novo recorde de pontos nesta segunda-feira (19) com uma elevação de 0,32%, alcançando 139.636 pontos. A cotação do dólar apresentou uma queda de 0,25%, encerrando o dia a R$ 5,65.

Os movimentos no mercado financeiro são reações às revisões nas previsões inflacionárias apresentadas no Boletim Focus do Banco Central e ao crescimento econômico surpreendente evidenciado pela prévia do Produto Interno Bruto (PIB).

Assista em vídeo - Ibovespa bate novo recorde de pontos após alta de 0,32% nesta segunda (19)

