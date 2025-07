Idosa e filha resgatadas após dois dias em cárcere privado no Paraná Criminoso foi preso após vítimas jogarem bilhetes de socorro pela varanda JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 00h12 (Atualizado em 15/07/2025 - 00h12 ) twitter

Mãe e filha são mantidas em cárcere privado por dois dias no Paraná

Uma idosa de 88 anos e sua filha de 52 foram resgatadas pela polícia no Paraná após serem mantidas em cárcere privado por dois dias. Elas conseguiram alertar os vizinhos jogando bilhetes de socorro pela varanda de seu apartamento. O autor do crime, casado com uma sobrinha da idosa, exigiu cartões bancários, senhas e assinaturas de cheques das vítimas.

O suspeito tinha acesso ao prédio por já ter morado lá anteriormente. Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança entrando no condomínio e esperou a filha da idosa retornar da farmácia para imobilizá-la. Durante o sequestro, ele sacou R$ 2 mil e forçou as mulheres a assinar cheques no valor de R$ 58 mil.

A polícia prendeu o homem em flagrante quando ele tentou fugir para a varanda de um apartamento vizinho. Desempregado, ele alegou necessidade financeira como motivação para o crime. As investigações continuam para verificar se houve participação de outra pessoa.

Assista ao vídeo - Mãe e filha são mantidas em cárcere privado por dois dias no Paraná

