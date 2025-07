Após acidente com embarcação, Marinha reforça a fiscalização nos rios do Pará

No Pará, a Marinha reforçou a fiscalização nos rios para garantir a segurança da navegação, durante as férias escolares. Em São Geraldo do Araguaia, sudeste do estado, passageiros foram resgatados depois que uma embarcação afundou em uma praia movimentada da região. Na última operação da capitania dos portos, realizada entre dezembro e janeiro, mais de 550 abordagens foram feitas. 24 embarcações foram notificadas, principalmente, por falta de registro.



