Previsão do tempo: capitais do Sudeste devem ficar sem chuva até sexta (18)

Até sexta-feira (18), nenhuma capital do Sudeste deve ter chuva. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a terça-feira (15) vai ser ensolarada e as temperaturas sobem um pouco, em relação a semana passada: máximas de 24 e 26 graus. Em João Pessoa, faz calor de 27, mas as pancadas de chuva podem vir a qualquer hora. Amanhã, a umidade que vem do oceano reforça as instabilidades no litoral do Nordeste. Há risco de temporais entre Recife e Natal. Já no interior do país, o ar seco ganha força e a umidade relativa deve cair no período da tarde.



