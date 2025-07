Imagens mostram humilhação de palestinos pelo Hamas em busca de comida Negociações de paz na Faixa de Gaza fracassam; ajuda humanitária é alvo de críticas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 23h13 (Atualizado em 24/07/2025 - 23h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exército israelense divulga imagens de palestinos em busca de comida sendo humilhados pelo Hamas

O enviado dos Estados Unidos declarou que as negociações para a paz na Faixa de Gaza não avançaram devido à postura egoísta do Hamas. Imagens divulgadas pelo exército israelense mostram palestinos sendo escoltados e humilhados por militantes armados do Hamas enquanto buscavam alimentos. Após retirarem suprimentos de um centro de distribuição de ajuda humanitária, eles foram agredidos e tiveram seus alimentos roubados.

A reportagem da RECORD visitou Kerem Shalom, uma região crucial para a passagem de ajuda humanitária entre Israel e Palestina. O acesso à área é restrito e a logística depende das Nações Unidas. Um porta-voz da ONU criticou Israel por supostas restrições burocráticas. No entanto, um representante israelense acusou o Hamas de promover campanhas negativas contra a ajuda humanitária.

Assista ao vídeo - Exército israelense divulga imagens de palestinos em busca de comida sendo humilhados pelo Hamas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!