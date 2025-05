Imigrantes deportados dos EUA recebem auxílio financeiro 64 imigrantes retornam voluntariamente para Honduras e Colômbia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 22h56 (Atualizado em 20/05/2025 - 22h56 ) twitter

64 imigrantes recebem mais de R$ 5,6 mil dos EUA ao serem deportados de forma voluntária

64 imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos foram deportados voluntariamente. Cada um recebeu um auxílio financeiro do governo americano, equivalente a mais de R$ 5.600. O primeiro voo fretado pelo governo transportou 38 pessoas para Honduras e 26 para a Colômbia.

Os imigrantes participaram de um programa de deportação voluntária lançado no início do mês para evitar detenções e multas. Além do voo, receberam um cartão com mil dólares como auxílio financeiro.

O presidente Donald Trump anunciou um novo sistema de defesa antimísseis chamado Domo Dourado, inspirado no Domo de Ferro de Israel. O projeto visa proteger os Estados Unidos contra mísseis e drones. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, destacou que o sistema será desenvolvido inteiramente nos Estados Unidos e deverá estar operacional até 2029, com custo estimado em 175 bilhões de dólares.

Assista em vídeo - 64 imigrantes recebem mais de R$ 5,6 mil dos EUA ao serem deportados de forma voluntária

