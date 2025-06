Impasse sobre IOF afeta mercado financeiro Queda no índice Bovespa e alta do dólar marcam o dia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 00h02 (Atualizado em 26/06/2025 - 00h02 ) twitter

IOF: Impasse entre governo e Congresso repercute no mercado e dólar sobe

O impasse entre o governo federal e o Congresso relacionado ao IOF impactou o mercado financeiro. No fechamento do dia, o índice Bovespa apresentou uma queda de 1,02%, encerrando aos 135.767 pontos. Simultaneamente, o dólar registrou alta, sendo vendido a R$ 5,55.

A expectativa em torno da votação do decreto do IOF gerou incertezas no mercado, refletindo nos índices financeiros. A falta de uma decisão definitiva por parte dos deputados contribuiu para a instabilidade observada.

