Alexandre de Moraes determina que Polícia Federal ouça advogado e ex-assessor de Jair Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou a Polícia Federal ouvir, em até cinco dias, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Costa Bueno, e o ex-assessor e ex-advogado de Bolsonaro, Fábio Wajngarten. Eles são acusados de tentar interferir no acordo de delação premiada feito por Mauro Cid, na investigação sobre a tentativa de golpe. Procurados, Wajngarten e Costa Bueno ainda não se pronunciaram.



