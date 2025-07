Incêndio em casarão histórico atinge prédios no centro de Salvador Bombeiros controlam chamas após mais de 12 horas de combate JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 20h43 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h43 ) twitter

Minuto JR: Incêndio atinge casarão no centro histórico de Salvador

Um incêndio em um casarão no centro histórico de Salvador se alastrou para outros três edifícios. O combate ao fogo durou mais de 12 horas, e bombeiros ainda realizam o trabalho de rescaldo. As causas estão sob investigação e não houve feridos.

A Polícia Federal encontrou R$ 10 mil escondidos em um par de sapatos durante uma operação contra desvios de emendas parlamentares. O dinheiro estava com um primo do deputado federal Eumar Nascimento, que não foi alvo da operação e não se manifestou. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 86 milhões.

Duas baleias jubarte foram avistadas pelo helicóptero da RECORD na Praia da Reserva, no Rio de Janeiro. A presença dessas baleias no litoral brasileiro é comum nesta época do ano devido à migração para reprodução.

