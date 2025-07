Incêndio florestal ameaça região perto de Madri Nuvem de fumaça cobre área e moradores são evacuados JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 23h25 (Atualizado em 18/07/2025 - 23h25 ) twitter

Bombeiros trabalham para conter incêndio florestal na Espanha

Bombeiros estão trabalhando na Espanha para controlar um incêndio florestal a cerca de 100 quilômetros de Madri. A situação gerou uma densa nuvem de fumaça sobre a região.

As autoridades estimam que as chamas já consumiram uma área equivalente a 700 campos de futebol. Um centro esportivo foi preparado para abrigar moradores que tiveram que abandonar suas casas devido à proximidade com o incêndio.

