Incertezas fiscais no Brasil afetam mercado financeiro

Incertezas sobre ajuste fiscal no Brasil repercutem no mercado e dólar sobe quase 1%

As incertezas sobre o ajuste fiscal no Brasil impactaram o mercado financeiro nesta sexta-feira (30). O dólar registrou uma alta de quase 1%, encerrando a semana cotado a R$ 5,71. Simultaneamente, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu mais de 1%, fechando em 137.026 pontos.

No final do dia, a agência de classificação de risco Mudes revisou a nota de crédito do Brasil de positiva para estável. Essa alteração reflete uma piora na capacidade do país de honrar sua dívida pública, aumentando as preocupações dos investidores sobre a saúde fiscal do Brasil.

