Índia adota moderação no BRICS em meio a tensões econômicas País evita criação de moeda comum para manter boas relações com EUA JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/08/2025 - 01h57 (Atualizado em 02/08/2025 - 01h57 )

Índia se afasta de pautas polêmicas e tenta moderar o discurso no Brics

A Índia tem adotado uma postura cautelosa dentro do BRICS ao se distanciar de temas polêmicos que outros membros do bloco, como China e Brasil, têm abordado. Assumindo a presidência rotativa do grupo no próximo ano, a Índia já demonstrou não apoiar a criação de uma moeda comum para o bloco após ameaças de tarifas por parte dos Estados Unidos.

A decisão surge em um contexto de tensões com os EUA, que ameaçaram impor novas tarifas caso o bloco tentasse reduzir o uso do dólar em transações comerciais. A Índia continua realizando negociações bilaterais em moedas locais, mas afirma que essas ações não fazem parte de uma agenda antiamericana.

Especialistas sugerem que os países do BRICS busquem um diálogo mais próximo com os EUA para evitar sanções econômicas. A Índia procura manter boas relações com o governo americano, reconhecendo sua importância para o crescimento econômico contínuo.

