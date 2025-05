Inflação altera hábitos de consumo com substituição de produtos Pesquisa revela que consumidores buscam marcas mais baratas para economizar JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 22h35 (Atualizado em 13/05/2025 - 22h35 ) twitter

Inflação provoca aumento de preços nos mercados e muda comportamento de quem vai às compras

Os preços elevados nos supermercados têm levado muitos consumidores a mudar seus hábitos de compra. Uma pesquisa mostra que 64% das pessoas já substituíram produtos ou marcas devido à alta dos preços. Entre eles, 35% optam por marcas mais acessíveis e 20% deixam de adquirir itens considerados caros.

Alexandre, pai de duas crianças, exemplifica essa mudança ao trocar marcas de produtos de limpeza e higiene pessoal para economizar. Ele também busca melhores ofertas em aplicativos. Produtos como café, carne bovina, ovos, azeite e leite são frequentemente substituídos por alternativas mais baratas, como frango, que registrou aumento no consumo enquanto a carne vermelha caiu mais de 6%.

A inflação é impulsionada por fatores climáticos e variações cambiais, afetando especialmente produtos cotados no mercado internacional. Apesar das dificuldades, a pesquisa destaca um aumento no consumo de alimentos mais saudáveis, com consumidores priorizando a qualidade dos produtos.

