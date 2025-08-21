Influenciador francês morre após maratona de transmissão ao vivo
Raphael Graven falece durante desafio extremo em Nice, França
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Raphael Graven, um influenciador francês de 46 anos conhecido como JP, morreu durante uma transmissão ao vivo que durou mais de 12 dias. Com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, ele era famoso por participar de desafios extremos que colocavam sua vida em risco.
O trágico evento ocorreu em sua residência próxima a Nice, no sul da França. Amigos tentaram reanimá-lo sem sucesso após ele ser encontrado inconsciente na cama durante a transmissão contínua em que jogava videogame com poucas pausas para dormir.
A ministra de Tecnologia Digital da França, Clara Chapaz, expressou preocupação com o ocorrido, classificando-o como um horror absoluto. Ela exigiu explicações da plataforma utilizada para as transmissões, que prometeu cooperar com as autoridades e revisar suas políticas de conteúdo.
A polícia de Nice investiga a possibilidade de violência estar envolvida no caso. O corpo de Graven passou por autópsia para determinar a causa exata da morte.
Quem era Raphael Graven e qual foi a causa de sua morte?
Raphael Graven, um influenciador francês de 46 anos, conhecido como JP, morreu durante uma transmissão ao vivo que durou mais de 12 dias. Ele foi encontrado inconsciente em sua casa próxima a Nice, na França, enquanto realizava um desafio extremo de jogar videogame com poucas pausas para dormir.
Como amigos e autoridades reagiram ao falecimento de Graven?
Amigos de Graven tentaram reanimá-lo sem sucesso após encontrá-lo inconsciente. A ministra de Tecnologia Digital da França, Clara Chapaz, classificou o ocorrido como um horror absoluto e exigiu explicações da plataforma utilizada para as transmissões.
Qual a posição das autoridades sobre o incidente?
A polícia de Nice está investigando a possibilidade de violência estar envolvida no caso, e o corpo de Graven passou por autópsia para determinar a causa exata de sua morte.
Qual era a notoriedade de Raphael Graven nas redes sociais?
Raphael Graven contava com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais e era famoso por participar de desafios extremos que frequentemente colocavam sua vida em risco.
Veja também
O texto terá que passar pelo Senado
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!