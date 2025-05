Influenciadores invadem pista de aeroporto no Rio para filmar aviões Polícia Federal investiga invasão que levantou preocupações sobre segurança JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 00h15 (Atualizado em 23/05/2025 - 00h15 ) twitter

Influenciadores invadem pista de aeroporto no RJ para filmar decolagem de aviões de perto

Um grupo de influenciadores entrou ilegalmente na pista do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, para filmar a decolagem dos aviões. Entre eles estava Thiago Jatobá, conhecido por vídeos de esportes radicais e com mais de 130 mil seguidores nas redes sociais. A invasão colocou em risco a segurança dos envolvidos e dos passageiros.

A Polícia Federal investiga o caso como um possível atentado contra a segurança do transporte aéreo. Especialistas destacam a necessidade urgente de revisar as barreiras físicas do aeroporto, que foram facilmente ultrapassadas pelos invasores. A concessionária responsável pelo aeroporto está colaborando com as investigações.

Thiago Jatobá publicou um pedido público de desculpas pela ação imprudente. Se condenado, ele pode enfrentar penas que variam entre dois a cinco anos de reclusão.

Assista em vídeo - Influenciadores invadem pista de aeroporto no RJ para filmar decolagem de aviões de perto

