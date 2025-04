Inmet emite alerta de chuvas intensas para mais de 2 mil cidades Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo entre os estados mais afetados JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/04/2025 - 01h54 (Atualizado em 19/04/2025 - 01h54 ) twitter

Previsão do tempo: Inmet emite alerta de chuvas intensas para mais de 2.000 municípios

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuvas intensas em mais de dois mil municípios brasileiros. Os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo devem enfrentar as condições mais severas. Além disso, o sul da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais também preocupam devido ao grande volume de água esperado.

Na sexta-feira (18), as regiões Centro-Oeste e Nordeste foram atingidas pelas chuvas mais intensas. Para sábado (19), uma frente fria deve chegar à costa do Sudeste, aumentando a probabilidade de chuva forte em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A circulação de ventos e umidade entre as regiões Centro-Oeste e Norte favorece a formação de nuvens de temporal.

