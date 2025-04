Três policiais rodoviários morrem em acidente durante perseguição a moto, no Rio

No Rio de Janeiro, três policiais rodoviários morreram em um acidente de trânsito depois de uma perseguição a uma moto. O piloto da motocicleta teria furado uma blitz na principal via expressa da cidade. A viatura bateu em um carro, os dois capotaram e atingiram postes. Em nota, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, lamentou as mortes e prestou solidariedade a familiares e amigos. Minutos depois do acidente, dois homens que estavam sem capacete em uma moto sem placa colidiram com uma ambulância do SAMU. Os profissionais prestavam socorro às vítimas do primeiro acidente. Com os ocupantes da moto, foram encontrados um revólver, celulares, cartões de crédito e joias.



