INMET emite alerta de temporais para regiões do Brasil Alerta abrange Paraná, litoral de São Paulo e Rio de Janeiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 00h21 (Atualizado em 23/05/2025 - 00h21 )

Saiba como fica a previsão do tempo para esta sexta (23)

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alertas de temporais para 70 municípios nas regiões do Paraná, litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. Em locais como Paranaguá e Paraty há previsão de chuva intensa com raios e trovões, além da possibilidade de granizo.

Na cidade de São Paulo, a semana termina com tempo chuvoso e temperaturas baixas, atingindo até 22 graus à tarde. O sábado será nublado com máxima prevista de 23 graus, enquanto no domingo o sol deve aparecer, elevando a temperatura para até 27 graus.

Atualmente, nuvens carregadas se concentram sobre o Paraná e Santa Catarina. Amanhã, a frente fria continuará atuando no sudeste, provocando chuvas entre São Paulo e Rio de Janeiro. Entre Vitória e Recife, instabilidades são formadas pelos ventos oceânicos.

No Centro-Oeste, o tempo permanece seco e quente. Em Guarapuava, no Paraná, a previsão para amanhã é de chuva rápida pela manhã e à tarde, com temperaturas chegando a até 20 graus. No fim de semana, o tempo será firme com sol entre nuvens e máximas entre 21 e 22 graus. Em Jacareí, São Paulo, a sexta-feira terá pancadas de chuva com temperaturas que não ultrapassam os 23 graus. A partir de sábado, o sol predominará no Vale do Paraíba com máxima de até 25 graus.

Saiba como fica a previsão do tempo para esta sexta (23)

