Copa do Brasil: Santos enfrenta o CRB nesta quinta (22) com Neymar escalado

O Santos decide a sorte na Copa do Brasil, nesta quinta (22), contra o CRB, em Maceió. Depois de mais de um mês machucado, Neymar viajou com a equipe e vai ser a grande atração santista em um jogo em que só o vencedor passa de fase. A última vez que o atleta defendeu o clube foi em 16 de abril, quando venceu o Atlético Mineiro por 2 a 0. O planejamento do departamento médico e da comissão técnica santista é que Neymar comece a partida no banco de reservas e, se preciso, jogue alguns minutos.



