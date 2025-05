INMET emite alertas para tempestades no Rio Grande do Sul Instabilidades previstas para Oeste e Noroeste podem causar ventos fortes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h18 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Previsão do tempo: INMET emite alertas para alagamentos no RS

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alertas para alagamentos e tempestades no Rio Grande do Sul. Devido à circulação intensa de ventos no centro do país, frentes frias permanecem estacionadas sobre o estado. Isso aumenta o risco de temporais nas regiões Oeste e Noroeste até o fim da semana. Espera-se que o volume de chuva alcance o dobro da média mensal de maio, com possibilidade de granizo e ventos de até 100 km/h.

Em Porto Alegre, a previsão é de sol durante o dia com máxima de 29 graus, mas chuva à noite. No restante do Brasil, São Paulo e Campo Grande terão dias quentes e ensolarados com temperaturas entre 29 e 30 graus. O litoral da Bahia registrou hoje o maior volume de chuva do país.

Amanhã (07), espera-se tempo seco no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, enquanto instabilidades continuam nos extremos do país.

Assista em vídeo - Previsão do tempo: INMET emite alertas para alagamentos no RS

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!