Inquérito investiga alegações de racismo em escola de São Paulo Estudante de 15 anos foi hospitalizada após incidente em banheiro da escola JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 22h47 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia abre inquérito para investigar denúncia de racismo em tradicional escola particular de SP

A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para apurar denúncias de racismo e bullying em uma escola particular renomada da cidade. Uma adolescente de 15 anos, que estudava no Colégio Mackenzie com uma bolsa, foi encontrada inconsciente em um dos banheiros da instituição no final de abril.

A mãe da estudante relatou que a filha vinha sofrendo com ofensas racistas e bullying desde o ano anterior. A jovem também estava preocupada com a possível divulgação de um vídeo comprometedor, o que agravou seu estado emocional. A polícia está analisando o celular da adolescente e solicitou as imagens das câmeras de segurança da escola para identificar os envolvidos no caso.

Após o incidente, a estudante recebeu atendimento médico e psicológico e atualmente está em casa, mas se recusa a retornar à escola. A instituição declarou ter prestado assistência imediata e estar comprometida em lidar com qualquer forma de preconceito ou violência com seriedade.

Assista em vídeo - Polícia abre inquérito para investigar denúncia de racismo em tradicional escola particular de SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!