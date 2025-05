INSS exigirá biometria para novos empréstimos consignados Medida visa aumentar segurança e evitar descontos irregulares em benefícios JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 22h21 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h21 ) twitter

Após fraudes, INSS exigirá biometria para liberar novos empréstimos consignados

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) implementará a exigência de biometria para liberar novos empréstimos consignados a partir desta sexta-feira (23). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e tem como objetivo impedir descontos não autorizados nos benefícios de aposentados e pensionistas.

A medida surge após investigações apontarem irregularidades nos descontos de empréstimos e mensalidades associativas. O Tribunal de Contas da União identificou que muitos valores não foram aprovados pelos titulares, com cerca de 36% dos casos apresentando documentação inadequada conforme as normas vigentes.

Os desbloqueios por biometria serão realizados via aplicativo Meu INSS, utilizando reconhecimento facial ou impressão digital. A regra se aplica a novos empréstimos, refinanciamentos e portabilidade, com a opção de atendimento presencial nas agências do INSS também disponível.

Segundo Gilberto Waller, presidente do INSS, a iniciativa busca identificar vulnerabilidades operacionais e implementar melhorias para garantir maior segurança nos processos.

