INSS firma parceria com Correios para atender aposentados sobre descontos ilegais Atendimento presencial começa em quase cinco mil agências dos Correios em todo o país JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 23h35 (Atualizado em 22/05/2025 - 23h35 )

INSS anuncia parceria com os Correios para atender presencialmente vítimas de descontos ilegais

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estabeleceu uma colaboração com os Correios para oferecer atendimento presencial a aposentados e pensionistas que desejam contestar descontos não autorizados em suas folhas de pagamento. A partir do dia 30 de maio, cerca de cinco mil agências dos Correios em todo o Brasil estarão aptas a acessar o sistema do INSS e orientar os beneficiários sobre essas cobranças.

Os atendimentos visam atender especialmente aqueles que têm dificuldade de acesso à tecnologia, possibilitando a verificação de descontos e a identificação da entidade responsável por eles. Além disso, os beneficiários poderão registrar contestações e acompanhar os resultados após 15 dias úteis. Os atendentes dos Correios, totalizando cerca de 20 mil profissionais, passarão por treinamento para realizar este atendimento em todas as unidades.

O governo também planeja alcançar beneficiários em áreas remotas, como comunidades ribeirinhas, para garantir que todos tenham acesso ao serviço. Até o momento, quase 1,9 milhão de pessoas solicitaram a devolução de valores descontados, com expectativa de que, se todas as reclamações forem atendidas, o valor devolvido ultrapasse um bilhão de reais. Algumas entidades já admitiram a falta de documentação que comprove a autorização dos descontos e estão realizando pagamentos por vias judiciais.

Assista em vídeo - INSS anuncia parceria com os Correios para atender presencialmente vítimas de descontos ilegais

