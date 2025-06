INSS inicia em julho ressarcimento de descontos ilegais a segurados Pagamentos serão realizados em lotes quinzenais até o final do ano JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 23h59 (Atualizado em 24/06/2025 - 23h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

INSS começa a ressarcir em julho aposentados e pensionistas que tiveram descontos ilegais

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começará no próximo mês a devolver valores a aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos. Os pagamentos ocorrerão em lotes a cada 15 dias, com início em 24 de julho, e seguirão até o fim do ano. A primeira fase beneficiará aproximadamente 1,8 milhão de pessoas.

Ao longo dos últimos cinco anos, mais de 9 milhões de segurados foram afetados por esses descontos. Para facilitar a comunicação sobre possíveis irregularidades, os segurados podem utilizar o aplicativo Meu INSS, ligar para o telefone 135 ou comparecer às agências dos Correios.

A Advocacia-Geral da União informou que a Justiça já bloqueou R$ 2,8 bilhões em bens de indivíduos e entidades suspeitas de envolvimento na fraude. No entanto, os fundos para ressarcir as vítimas virão de um crédito extraordinário que o governo enviará ao Congresso. O ministro Dias Toffoli estabeleceu o prazo até 15 de julho para que a AGU, o Ministério Público e a Defensoria Pública apresentem uma proposta de acordo para iniciar os pagamentos.

Assista ao vídeo - INSS começa a ressarcir em julho aposentados e pensionistas que tiveram descontos ilegais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!