Instabilidade climática atinge o Sudeste no início de junho Frente fria provoca alterações no clima com chuvas intensas e aumento de temperaturas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 00h32 (Atualizado em 04/06/2025 - 00h32 )

Saiba qual é a previsão do tempo para esta quarta (4)

O início de junho trouxe mudanças climáticas significativas para a região Sudeste do Brasil devido à chegada de uma frente fria. Este fenômeno causou instabilidade e chuvas fortes na região. Apesar das precipitações terem diminuído temporariamente, espera-se um retorno no final de semana. A previsão indica que São Paulo e Rio de Janeiro terão dias ensolarados com temperaturas mais altas, atingindo máximas de 27°C e 31°C respectivamente.

Em Recife, a previsão é de temporais ao longo do dia. Já em Porto Alegre, as temperaturas devem chegar a 24°C. Brasília poderá alcançar até 28°C, enquanto Vitória e Natal podem atingir até 29°C. Além disso, uma circulação intensa de ventos associada a um sistema de baixa pressão deve trazer mais instabilidade ao Sul do país.

No interior de São Paulo e em Simolândia, Goiás, o tempo deve permanecer firme até sexta-feira, com sol predominante e sem chuvas significativas previstas. As temperaturas nessas áreas devem variar entre 27°C a 31°C.

