Instabilidades climáticas ameaçam centro-sul do Brasil no fim de semana Alerta de tempestades emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 23h39 (Atualizado em 11/04/2025 - 23h39 )

Confira a previsão do tempo para este fim de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tempestades para o centro-sul do Brasil, com início previsto para a madrugada de sábado. A capital paulista deve ter sol entre nuvens, com temperatura máxima de 26 graus. No domingo e segunda-feira, a previsão é de chuvas fortes acompanhadas de raios, com máximas de 28 e 25 graus.

A circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera coloca Mato Grosso do Sul e o interior da região Sul em risco de temporais no sábado. O litoral do Maranhão também está sob ameaça de tempestades. Na Bahia, a aproximação de uma frente fria intensifica o clima instável.

Em outras localidades, como Florianópolis, a temperatura deve atingir 26 graus. Em Cuiabá e Maceió, o calor pode chegar a 31 graus. No Rio de Janeiro e em Macapá, a máxima esperada é de 29 graus. Em Teofilândia, Bahia, o fim de semana será marcado por tempo instável e temperaturas variando entre 30 e 32 graus. Em Londrina, Paraná, o sábado terá sol encoberto com máxima de 28 graus e possibilidade de chuva entre domingo e segunda-feira.

