Assista à íntegra do Jornal da Record | 01/11/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (1º): Um dos suspeitos pelo ataque a torcedores do Cruzeiro é preso em São Paulo. No Rio, menino de 5 anos morre baleado enquanto fazia mercado com a mãe. Dólar fecha dia cotado a R$ 5,86, maior patamar em quatro anos. Aviões da FAB se chocam no ar e pilotos sobrevivem em São Paulo. Nossos repórteres mostram a luta de moradores para recuperar o que sobrou das enchentes na Espanha. Nos Estados Unidos, candidatos trocam acusações na reta final da campanha.