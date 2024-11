Assista à íntegra do Jornal da Record | 04/11/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (4): Último dia de campanha de Donald Trump e Kamala Harris. Saiba quais são as diferenças entre as eleições do Brasil e dos Estados Unidos. Pesquisas mostram a disputa acirrada entre democratas e republicanos. Novas enchentes alagam aeroporto de Barcelona, na Espanha. No Brasil, presidente Lula se reúne com Fernando Haddad para tratar de cortes de gastos. Morre, aos 93 anos, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, fundador da rádio Jovem Pan. O adeus ao produtor musical americano Quincy Jones e ao cantor brasileiro Agnaldo Rayol.