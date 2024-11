Assista à íntegra do Jornal da Record | 05/11/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (5): Nossos enviados especiais acompanham o dia de votação para a escolha do novo presidente dos Estados Unidos. Faltam poucas horas para o fechamento das urnas e o início da apuração. Donald Trump vai acompanhar a contagem de votos em um centro de convenções na Flórida. Kamala Harris escolhe a universidade onde estudou em Washington para aguardar o resultado. No Oriente Médio, premiê israelense demite ministro da Defesa e anuncia substituto. Bruno Henrique, atacante do Flamengo, é investigado em esquema de apostas esportivas.