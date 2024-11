Assista à íntegra do Jornal da Record | 09/11/2024

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (9): Eventos de música são investigados por suposta lavagem de dinheiro do crime organizado em São Paulo. No Rio de Janeiro, Justiça absolve PM apontado como autor do disparo que matou a menina Ágatha. Depois de pegar fogo no ar, avião cargueiro faz pouso de emergência. Seis meses depois das enchentes, 1.500 pessoas ainda vivem em abrigos no Rio Grande do Sul. Pedido do ministro André Mendonça leva julgamento do ex-presidente Fernando Collor à estaca zero no Supremo. Você vai ver também: como não cair em golpes nas promoções da Black Friday. E ainda: as dicas para fazer o Enem com tranquilidade neste domingo (10).