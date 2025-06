Assista à íntegra do Jornal da Record | 19/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (19): Ataque iraniano atinge hospital em Israel e primeiro-ministro promete retaliação. Presidente americano, Donald Trump, decidirá se entra ou não na guerra contra o Irã em duas semanas. No Brasil, alagamentos tiram quase três mil pessoas de casa no Rio Grande do Sul. São Paulo pode ter a volta de lacres em placas de motos para conter violência. Morre o ator Francisco Cuoco, aos 91 anos.