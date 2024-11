Assista à íntegra do Jornal da Record | 19/11/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta terça-feira (19): Documentos revelam que militares cogitaram matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Ministro da Justiça diz que suspeitos chegaram muito perto de executar o plano. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro presta novo depoimento e nega saber de esquema para assassinato. No último dia do G20, presidente Lula pede que países ricos antecipem metas climáticas para 2030. Em São Paulo, polícia oferece recompensa por localização de suspeito envolvido na execução de delator do PCC. Milésimo gol de Pelé completa 55 anos.