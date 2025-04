Turistas são atacados por peixes em Bonito (MS) e área de banho chega a ser isolada

Em Bonito, Mato Grosso do Sul, turistas foram mordidos por peixes pacus em uma área de banho. O lago, onde ocorreram ao menos 30 ataques nos últimos meses, foi interditado por dez dias pelo Instituto de Meio Ambiente do Estado. Uma turista relatou ter perdido parte de um dedo durante um ataque ao tentar tirar uma foto. Segundo especialistas, o hábito de alimentar os peixes para fazer vídeos pode ter contribuído para os incidentes. Placas no local alertam sobre os riscos. Uma barreira de contenção foi criada para separar os peixes da área de banho, e o instituto autorizou a reabertura do lago com novas condições de segurança.



