Presidente do Equador decreta estado de exceção na véspera das eleições no país

O presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou um estado de exceção válido por 60 dias, incluindo toque de recolher a partir das 22h e suspensão das garantias constitucionais. As fronteiras terrestres serão fechadas para impedir a entrada de estrangeiros durante as eleições. Noboa, candidato da direita no segundo turno, enfrenta Luísa Gonzalez, da esquerda. Desde janeiro, o país lida com conflito armado interno devido ao narcotráfico, levando à mobilização das Forças Armadas e da Polícia Nacional para reforçar a segurança.



