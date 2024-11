Assista à íntegra do Jornal da Record | 20/11/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (20): Brasil e China assinam 37 acordos durante visita de Xi Jinping a presidente Lula. Polícia Federal revela que um dos suspeitos de planejar morte de autoridades furtou dados para comprar linhas telefônicas. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro terá que explicar contradições da delação no Supremo. Saiba o que fazer com o 13º salário e não gastar além da conta. No futebol, Corinthians vence mais uma e se afasta de vez da zona de rebaixamento do Brasileirão. No Campeonato Paulista feminino, Palmeiras bate Corinthians nos pênaltis para levantar a taça.