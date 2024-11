Assista à íntegra do Jornal da Record | 25/11/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (25): Frigoríficos brasileiros suspendem vendas de carne ao Carrefour; ação é resposta ao presidente da empresa na França que atacou a qualidade da carne produzida no Brasil. Falha mecânica pode ter causado acidente com ônibus que deixou mortos e feridos em Alagoas. Namorada de delator do PCC diz que não sabia que ele também tinha denunciado policiais por corrupção. Uma mulher é assassinada pelo parceiro ou familiar a cada dez minutos no mundo. Israel avança em um acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hezbollah. Nos Estados Unidos, procurador retira acusações contra Trump sobre suposta interferência eleitoral.