Assista à íntegra do Jornal da Record | 28/10/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (28): Mapa de prefeitos eleitos no segundo turno nas eleições pelo país. Quase 10 milhões de eleitores não vão às urnas e número de abstenções foi maior que no primeiro turno. Polícia tenta identificar palmeirenses que planejaram emboscada que terminou com morte de um torcedor em São Paulo. Israel aprova lei que proíbe o funcionamento da agência da ONU para refugiados palestinos no país. Vini Júnior não participa da cerimônia da Bola de Ouro e Rodri, do Manchester City, é eleito o melhor jogador do mundo.